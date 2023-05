Deadline riporta in esclusiva che Pedro Pascal, in attesa di girare la seconda stagione di The Last of Us, sarà in Il gladiatore 2, il nuovo film di Ridley Scott ambientato dopo i fatti raccontati nella storica pellicola con Russell Crowe uscita nel 2000.

Stando al sito, l’attore sarebbe impegnato in trattative finali per un ruolo al momento tenuto sotto chiave.

In Il gladiatore 2, Paul Mescal interpreterà Lucio, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen, di ritorno nel cast), e sarà affiancato da Denzel Washington, Joseph Quinn, Pedro Pascal e Barry Keoghan. Tra i grandi ritorni anche Djimon Hounsou, che nel film originale interpretava un altro gladiatore, Juba.

La storia è ambientata anni dopo le vicende del primo film con Massimo Decimo Meridio (Russell Crowe).

Cosa ne pensate? Se siete abbonati a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

