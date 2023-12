Il regista de Il mondo dietro di te, Sam Esmail, ha toccato nel corso di un’intervista il tema delle teorie del complotto che circolano intorno alla sua pellicola dovute, principalmente, al coinvolgimento di Barack e Michelle Obama tramite la loro casa di produzione, la Higher Ground.

Se avete visto Il mondo dietro di te – e se non lo avete fatto evitate di proseguire nella lettura per evitarvi spoiler di sorta – nel lungometraggio si parla di un attacco informatico su larga scala atto a destabilizzare gli Stati Uniti. Inevitabilmente, c’è chi sostiene che gli Obama stiano delineando, con la storia del film, il futuro prossimo della nazione.

La realtà dei fatti, spiega Sam Esmail, è che la storia de Il mondo dietro di te (tratta peraltro dall’omonimo romanzo) era già stata delineata prima che l’ex Presidente degli Stati Uniti e l’ex First Lady entrassero a far parte del progetto e che le teorie del complotto non hanno attendibilità:

Penso che la cosa assurda di tutta questa faccenda sia che il presidente Obama è si è unito al progetto un paio di mesi prima che iniziassimo le riprese, quindi la sceneggiatura era praticamente già stata scritta e completata. Ovviamente ha dato dei suggerimenti sulla sceneggiatura, ma le linee guida della storia e le sequenze erano già state scritte. Direi che si stanno sbagliando molto in relazione al fatto che sarebbe un suo modo di segnalarci qualcosa.. Non c’entra nulla. Visto che il presidente Obama è un appassionato di cinema, ha focalizzato i suoi suggerimenti nel cercare di rappresentare cinematograficamente interessante ciò che era nel libro. Il libro faceva parte della sua lista di letture, è uno dei suoi preferiti, e voleva davvero rendergli giustizia specie a questo tema sulla diffidenza, trattandolo come un monito su cosa potrebbe accadere se non abbiamo quel senso di comunità o legame che ci tiene uniti. Ha dato suggerimenti a 360 gradi riguardo ai personaggi, all’empatia e anche agli elementi del disastro. E ancora una volta, il suo obiettivo principale era farne un buon film.

Come noto, Il mondo dietro di te propone alcuni cambiamenti alla storia del romanzo, in particolare nel finale, che lo scrittore Ruuman Alam ritiene comunque “emotivamente fedele al libro”. In questo articolo abbiamo riportato proprio quello che Alam e il cst della pellicola ha detto in relazione all’epilogo del lungometraggio.

