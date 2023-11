Una casa dei primi del ‘900, 206 mq di superficie e la possibilità di vivere nel set di Il ragazzo di campagna! Con 380.000 euro tutto questo potrebbe essere vostro!

È in vendita, infatti, la villa in cui è stato girato il film del 1984 con Renato Pozzetto. La casa si chiama Casa Badò, ma è conosciuta come Casa di Artemio, dal nome del protagonista del film. Si trova all’interno dell’area protetta del Parco del Ticino a un’ora di distanza dal centro di Milano. Pur essendo di inizio del secolo scorso, la casa non è stata lasciata a se stessa, ma è stata ristrutturata nel 2013.

E proprio quella villa per l’Artemio di Pozzetto era diventata un incubo. Tanto che decise di mollare tutto per andarsene in città, salvo poi ricredersi e tornare sui suoi passi, come ricorderanno sicuramente gli amanti di Il ragazzo di campagna.

Tutte le informazioni sulla vendita le trovate in questa pagina.

Seguiteci su TikTok!

Classifiche consigliate