A margine delle celebrazioni per i 30 anni de Il Re Leone, il Classico d’animazione Disney diretto da Roger Allers e Rob Minkoff, Nathan Lane ed Ernie Sabella, le voci originali di Timon e Pumbaa, hanno parlato del lungometraggio insieme a Entertainment Weekly.

Nello specifico, hanno discusso di come Pumbaa sia diventato il primo personaggio Disney a emettere dei… peti.

Nathan Lane racconta che:

Stavamo facendo Bulli e pupe. Quindi, a volte, registravamo la mattina ed eravamo un po’ assonnati. Ed Ernie, per intrattenermi durante la registrazione, faceva rumori di flatulenze. Mentre recitava i suoi dialoghi, faceva suoni di peti per farmi ridere. E alla fine hanno incorporato quello nel personaggio e nella canzone.

Aggiunge Sabella:

Facevamo cinque spettacoli nel fine settimana, venerdì, sabato e sabato, domenica e domenica. E poi avevamo una sessione mattutina alla Disney, di solito alle 10, ma quella volta era alle 9. Così arriviamo lì, siamo piuttosto stanchi per i cinque spettacoli fatti, e, per iniziare a lavorare, ho cominciato a fare questi suoni mentre lui leggeva le sue battute. Continuava a ridere, dicendo, “Non farlo, non farlo”. Io dicevo “Smetterò”. E poi continuavo a farlo. Questa è la storia di come Pumbaa sia diventato il primo e unico personaggio Disney con flatulenze.