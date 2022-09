Il regista di Barbarian ha scritto di sua spontanea volontà un film ambientato nell’universo di Batman

Durante una chiacchierata con The Boo Crew, Zach Cregger ha parlato di Barbarian, horror appena uscito negli Stati Uniti acclamato dalla critica, parlando dei suoi prossimi progetti.

Il regista ha svelato di aver in mente una storia horror totalmente diversa da Barbarian, ma anche di aver scritto un cinecomic.

Ecco le sue parole:

Cosa mi piacerebbe fare? In effetti ho scritto un film ambientato nell’Universo DC, che ci crediate o no, visto che non sono un tipo da supereroi, ma non riuscivo a smettere di pensare a questa storia, che praticamente è ambientata nel mondo di Batman. Così l’ho scritto e adesso ne sono ossessionato, perciò magari un giorno riuscirò a realizzarlo.