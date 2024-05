Nonostante l’ampio uso di digitale e il fatto che solamente 38 inquadrature su 1521 siano prive di effetti visivi, per Il regno del pianeta delle scimmie è stato necessario costruire set colossali.

Lo scenografo Daniel T. Dorrance ha infatti parlato con Variety della costruzione della nave che accoglie Proximus e i suoi prigionieri:

Ho costruito tutti gli elementi con cui interagiscono quando escono dalla nave. Ho costruito 25 metri di nave con il portale e la grossa rampa che scendeva, in modo che la cinepresa potesse seguire i protagonisti fino a inquadrare l’esterno del bunker. Ho costruito la porta e tutti gli elementi concreti con cui i protagonisti avrebbero interagito.

“È un set gigantesco” ha aggiunto, spiegando che sono state necessarie 20 settimane di costruzione. “La nave aveva spigoli taglienti, frammenti, metalli arrugginiti. L’idea era che le scimmie avessero fatto a pezzi la nave per usarla come arma. Non c’era niente di morbido, Wes diceva: ‘Siamo nell’età del bronzo‘”.

Il regno del pianeta delle scimmie è al cinema in Italia dall’8 maggio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Avete già visto il film? Ditecelo nei commenti e seguiteci su TikTok.

Classifiche consigliate