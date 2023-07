Il sito ufficiale di Living Dead Media annuncia che è in sviluppo un reboot di Il ritorno dei morti viventi, il film del 1985 diretto da Dan O’Bannon.

L’obiettivo del nuovo film è “espandere il mondo” per il franchise e alla regia ci sarà Steve Wolsh, regista di Muck e Kill Her Goats.

Nel sito si specifica anche che il reboot sarà fedele al tono vietato ai minori della commedia horror originale, anche se non si hanno per il momento ulteriori dettagli sulla produzione.

In Il ritorno dei morti viventi, il giovane Freddy viene assunto dalla Uneeda, una società scientifica che si occupa di esportare in tutto il paese cadaveri per le università, scheletri per le facoltà di medicina e modelli finti per studi farmacologici. Durante il suo primo giorno di lavoro, a Freddy viene fatto visitare il magazzino da parte del reggente Frank e tra le tante cose da cui rimane stupito c’è una stanza con cadaveri, che vengono mandati ai distretti di medicina di tutta la regione.

Fonte: Screenrant

