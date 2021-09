Il Signore degli Anelli: Elijah Wood svela qual è il suo film preferito della saga

La sensazione di girare La compagnia era sempre straordinaria, per via della dinamica che c’era nel nostro gruppo. In particolare, per me, la cosa migliore era passare del tempo con i quattro hobbit, tutti insieme, era una cosa molto piacevole perché eravamo legatissimi.

Anche lavorare con Viggo Mortensen, Sean Bean e Orlando Bloom, stare uniti durante alcune di quelle sequenze, è sempre stato entusiasmante. La maggior parte delle scene della Compagnia sono state girate nei primi mesi delle riprese, quindi c’era molta coesione.