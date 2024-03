Sono mesi d’oro per Sydney Sweeney. La giovane attrice, lanciata con la serie tv Euphoria, nell’ultimo periodo è stata una delle protagoniste di Madame Web e protagonista indiscussa della rom-com di successo Tutti tranne te.

Il 22 marzo l’attrice tornerà al cinema (negli Stati Uniti) con il film Immaculate, diretto da Michael Mohan. Non sarà però l’unico membro di casa Sweeney ad apparire nel film. Racconta infatti, ospite nel The Tonight Show di Jimmy Fallon, che anche le sue nonne si sono prestate per apparire in un cameo in cui interpretano due vecchie suore:

Non erano mai state in Europa. Il sogno di mia nonna era andare in Italia, non era mai uscita dal paese, quindi le ho sorprese, le ho portate lì, e le ho fatte partecipare come comparse nel film.

Il film racconta la storia di Cecilia (Sweeney), una suora americana in viaggio in un convento in Italia. Ben presto però Cecilia scoprirà che all’interno del convento si nascondo oscuri e misteriosi segreti.

