La produttrice Mary Livanos ha parlato con Comicbook dell’importanza di Ms Marvel in The Marvels, da domani nei cinema italiani.

Livanos ha spiegato che il personaggio ha un ruolo chiave nel film:

È gigantesca, è incredibile e per certi versi è la lente con cui noi spettatori assistiamo agli eventi del film. […] Kamala rappresenta il nostro ingresso in questo mondo, nonché il cuore di questo trio. Lavorare con Iman è stato bellissimo, conosce a memoria tutti i dettagli dell’Universo Marvel. Ci insegna cose quotidianamente ed è bellissimo vederla splendere in questo film.