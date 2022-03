si appresta a dominare gli incassi USA per il secondo weekend consecutivo, forte dell’assenza quasi totale di competizione al botteghino. Come è diventata ormai quasi una prassi dall’inizio della pandemia, non sono infatti stati previsti lanci importanti nel weekend successivo all’uscita del blockbuster della Warner Bros.

Dopo un ottimo esordio e un lunedì sopra le aspettative, il cinecomic ha avuto dei risultati infrasettimanali meno incisivi di quanto ci si potesse aspettare. Non è andata così ieri, quando ha incassato 18.7 milioni di dollari in 4.417 cinema, con un calo di solo il 47% rispetto a venerdì scorso (una tenuta migliore sia di Il cavaliere oscuro – Il ritorno e Batman v Superman). È il terzo miglior secondo venerdì di sempre per un film uscito nel mese di marzo. Complessivamente, The Batman ha raggiunto i 191.2 milioni di dollari in nordamerica.

Le proiezioni per il secondo weekend vedono una forbice tra i 62 e i 67 milioni di dollari: dovrebbe superare i 220 milioni di dollari entro domenica sera.

Buona tenuta anche per due film Sony: Uncharted dovrebbe infatti raccogliere altri 9 milioni di dollari nel corso del weekend, perdendo solo il 28% dopo un mese e salendo a 113 milioni di dollari, mentre Spider-Man: No Way Home dovrebbe incassarne altri 4, con un calo di solo il 10% e un totale di 792 milioni di dollari. A questo punto è molto verosimile che riesca a raggiungere gli 800 milioni di dollari complessivi a fine corsa: sarà il terzo film della storia a farlo.

