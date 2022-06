Dopo un lancio internazionale di grande successo in una manciata di territori, Jurassic World: il dominio si prepara a conquistare gli Stati Uniti. Giovedì a partire dalle 4 del pomeriggio si sono tenute le anteprime, e il film ha raccolto ben 18 milioni di dollari: si tratta di un ottimo risultato, superiore ai 15.3 milioni di dollari di Jurassic World: il regno distrutto (ma le anteprime iniziavano alle 7 di sera) e di poco inferiore ai 18.5 di Jurassic World.

Per quanto riguarda i paragoni con altri film di questo periodo, Top Gun: Maverick solo qualche settimana fa aveva incassato 19.3 milioni di dollari con 126 milioni di dollari in tre giorni.

Attualmente le proiezioni sul weekend parlano di 120-125 milioni di dollari, anche se molto dipenderà dall’accoglienza del pubblico e dal relativo passaparola (il CinemaScore uscirà domani in giornata) tenendo conto che già ci aspettiamo meno entusiasmo (basta leggere le reazioni della critica).

Buono anche l’esordio in Cina, dove nella giornata di venerdì il film ha incassato 15.1 milioni di dollari. In questo caso, i sondaggi sono già disponibili e il passaparola è giudicato “mixed” (una specie di CinemaScore B). Ecco quindi che le proiezioni sul weekend sono state ribassate leggermente, in una forbice tra i 35 e i 45 milioni di dollari: rimane comunque il miglior risultato di un film americano in Cina da Fast & Furious 9.

Tornando un attimo negli Stati Uniti, parliamo di Top Gun: Maverick, che nel suo secondo giovedì di sfruttamento ha raccolto 9.1 milioni di dollari, in calo di solo il 37%, per un totale di 343.3 milioni di dollari. Nel corso del weekend dovrebbe incassare nuovamente tra i 50 e i 60 milioni di dollari.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety