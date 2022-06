Antonio Banderas ha parlato con USA Today di Indiana Jones 5, quinto capitolo della saga diretto da James Mangold che arriverà al cinema tra circa un anno.

L’attore ha parlato nello specifico della sua reazione dopo aver visto Harrison Ford in costume di scena:

È stato incredibile. Il primo giorno che sono arrivato ero in camerino, mi sono voltato e l’ho visto con il costume di Indiana Jones con tanto di capello e frusta. C’era anche Phoebe Waller-Bridge con lui ed è stato bellissimo.

Ricordo ancora quando vidi Indiana Jones al cinema e il pubblico ne rimase estasiato. Ricordo di aver pensato: “Questo è esattamente come tornare ai vecchi film d’avventura ma in modo completamente diverso”.

Quello che posso dirvi del personaggio è che non è un cattivo, è un amico di Indiana. Non è il personaggio più importante, ma non mi importa. Mi basta far parte di questo film.