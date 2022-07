Indiana Jones 5, Boyd Holbrook rassicura: Harrison Ford è in formissima nel film

Boyd Holbrook sarà nel cast di Indiana Jones 5 e, parlando con Variety, ha ammesso di provare un certo nervosismo al pensiero di come i fan potrebbero accogliere questa nuova iterazione della popolare saga cinematografica che, questa volta, non sarà diretta da Steven Spielberg bensì da James Mangold.

L’attore ha spiegato:

È come un sogno d’infanzia che diventa realtà. E sì, posso avvertire una certa pressione anche se cerco di non indugiare troppo su quella strada. Cerco di concentrarmi sul lavoro. Alla regia abbiamo James Mangold e quel ragazzo non può fare brutti film. È così preciso in quello che fa.