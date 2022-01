È da un po’ di tempo che non abbiamo aggiornamenti di sorta su, il film di James Mangold in cui ritroveremo Harrison Ford nei panni del popolare personaggio.

In realtà però qualche giorno fa, è stato proprio James Mangold a rivelare, via Twitter, a che punto si trova la lavorazione della pellicola. Rispondendo a chi gli domandava quanto mancasse alla fine delle riprese, il regista di Logan – The Wolverine ha detto che manca circa un mese al termine della produzione. Naturalmente, ora come ora, non sappiamo se si renderanno necessarie delle sessioni di riprese aggiuntive più in avanti, ma, in caso, vi aggiorneremo in merito.

Ecco, qua sotto, il tweet di James Mangold:

About a month remaining. — Mangold (@mang0ld) January 1, 2022

Il nuovo capitolo della popolarissima saga ideata da George Lucas arriverà al cinema il 29 luglio 2022.

Nel cast dell’attesissimo blockbuster troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge e Boyd Holbrook.

Steven Spielberg sarà coinvolto direttamente nella realizzazione di Indiana Jones 5 accanto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel in qualità di produttore. John Williams si occuperà della colonna sonora.

Vi ricordiamo che potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!