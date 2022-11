Indiana Jones 5: Harrison Ford spiega perché il suo personaggio sarà un “pesce fuor d’acqua”

Nell’ultimo numero di Empire, dedicato a Indiana Jones 5, Harrison Ford ha parlato del suo ritorno nei panni dell’iconico personaggio, spiegando perché questa volta sarà un “pesce fuor d’acqua”:.

Ecco perché

[Il periodo storico è] l’acqua in questione, è un’epoca di cultura pop, di uomini sulla Luna. Di musica. Tutto è cambiato, e non in modo poco significativo. Parliamo della fine della sua carriera di accademico, cosa che gli offre altre occasioni, o misfatti.