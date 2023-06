Fra l’uscita d’Indiana Jones 4 e quella d’Indiana Jones 5 sono trascorsi ben 15 anni, tre lustri in cui sono accadute parecchie cose nell’industria del cinema e dell’intrattenimento, fra le quali il passaggio nelle mani della Disney della Lucasfilm, la compagnia di George Lucas proprietaria sia della saga citata che, ovviamente, di Star Wars.

Durante gli impegni stampa per Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino), Harrison Ford ha parlato proprio di questa lunga pausa intercorsa fra i due capitoli:

Beh, a essere onesti non è che ci siamo seduti a un tavolo per dieci anni ad aspettare di avere un’idea. Quando abbiamo finito l’ultimo film, immagino che nessuno abbia pensato di fare un altro film nell’immediato. Sono state discusse delle idee che però non si sono del tutto concretizzate nel corso del tempo.