Indiana Jones 5: Karen Allen sarà nel film? L’attrice non si sbilancia

Karen Allen, AKA Marion Ravenwood in due capitoli di Indiana Jones farà la sua comparsa anche in Indiana Jones e la ruota del destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny)?

Showbiz411 ha posto la domanda all’attrice che non ha né confermato né smentito la possibilità. La sua scherzosa dichiarazione:

Potrei dirtelo, ma poi dovrei ucciderti! Davvero, non posso dire una parola.

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.