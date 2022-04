è attualmente nei cinema italiani con Animali Fantastici – i segreti di Silente , ma prossimamente lo vedremo anche nel cast di un altro importante franchise, quello d’, nel quinto episodio del franchise.

Chiaramente, visto e considerato che, da una parte, il film non vede Steven Spielberg dietro alla macchina da presa, bensì James Mangold e dall’altra, l’ultimo episodio dell’epopea arrivato in sala nel 2008, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, non è stato accolto a braccia apertissime dai fan, intorno a questa nuova iterazione c’è ancora un po’ di scetticismo per così dire.

In un profilo che è stato dedicato a Mads Mikkelsen da parte dell’Hollywood Reporter la star spiega che, a suo modo di vedere, in Indiana Jones 5 si respira “un feeling come nell’originale”.

L’attore danese afferma:

I predatori dell’arca perduta era uno dei miei film preferiti, trasudava letteralmente lo spirito di quel periodo d’oro dei serial degli anni ’40. Una cosa che si può avvertire anche nel quinto film. Stanno tornando con decisione alle atmosfere del primo e del secondo film per cercare di riottenere quel feeling, quel feeling tipico di Indiana Jones. È qualcosa di denso ed epico. Sembra un film di Spielberg anche se, chiaramente, è James che lo sta facendo con la stessa impostazione.

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo naturalmente Harrison Ford, accanto al “qui presente” Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita dele progetto fissata per il 30 giugno 2023.

Vi ricordiamo che potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!

Cosa ne pensate delle parole di Mads Mikkelsen e quanto attendete Indiana Jones 5 di James Mangold? Ditecelo qui di seguito nei commenti!