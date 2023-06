Ci siamo: questa settimana arriverà finalmente nei cinema Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino), l’ultima avventura cinematografica del leggendario archeologo esploratore.

Durante un’intervista rilasciata per la promozione stampa della pellicola, il regista James Mangold ha potuto parlare del titolo scelto per il film illustrando quella che era, sostanzialmente, la regola da seguire e le parole, “ultima” e “finale” che non potevano in alcun modo essere impiegate.

Non si poteva usare “ultima” per via dell’Ultima crociata. Che l’aveva già impiegata [ma poi c’è stato un altro film]. E anche “finale” che da Halloween in poi trovi nel diciassettesimo capitolo di ogni saga. E quindi neanche quella si poteva usare.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Uproxx

