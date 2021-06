Piccolo intoppo per le riprese dia causa di un infortunio alla spalla per Deadline riporta in esclusiva la notizia specificando che non è chiara la natura dell’infortunio.

La Disney ha diramato un commento sostenendo che la produzione non subirà ritardi:

Durante le prove di una scena di combattimento, Harrison Ford si è infortunato alla spalla. La produzione andrà avanti mentre si chiarirà la terapia più appropriata. Il programma di riprese sarà riformulato in base alle necessità per le prossime settimane.

Steven Spielberg sarà coinvolto direttamente nella realizzazione del film accanto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore. Nel cast, al momento, sono confermati Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann e Phoebe Waller-Bridge. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora.

James Mangold ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta). Annunciato nel 2016, il film doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

