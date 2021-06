Continuano senza sosta le riprese di, ed è venuto il momento di aggiornare con le ultime immagini e notizie provenienti dal set in Inghilterra.

Nei giorni scorsi il The Sun ha segnalato che la produzione si è spostata nella zona di East London, dove un intero quartiere è stato “blindato” per tenere alla larga i curiosi. La produzione ha pagato il proprietario di un’abitazione per utilizzare la sua casa per le riprese (sborsando, secondo il tabloid, quasi 60000 euro). L’esperienza è stata per infernale per i vicini, che si sarebbero lamentati dei rumori e del caos ininterrotti giorno e notte. Uno di loro ha contattato il Sun, lasciando chiaramente intendere che il vero problema è che gli altri vicini non hanno ricevuto soldi:

Un unico proprietario di casa ha fatto un sacco di soldi, e il resto di noi si ritrova con il fastidio. È uno scherzo? Hanno chiuso la strada causando un mucchio di caos. Alcune persone litigavano e facevano rumore, e c’erano un mucchio di veicoli in giro. Dovremmo ricevere un risarcimento.

La strada di Hackney è stata effettivamente invasa con camion, tende, attrezzature e poi veicoli d’epoca, costringendo gli abitanti a cercare posteggio “a quindici minuti di distanza”. Sul set, comunque, c’era anche Harrison Ford nei panni del Professor Jones:

Da un’altra location invece provengono queste immagini di un inseguimento sempre tra auto e sidecar d’epoca. Si tratta di scene girate nel South Lakarnshire: trovate molte foto sul DailyRecord, i veicoli portano bandiere naziste quindi chiaramente si tratta di un altro flashback.

Steven Spielberg sarà coinvolto direttamente nella realizzazione del film accanto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore. Nel cast, al momento, sono confermati Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann e Phoebe Waller-Bridge. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora.

James Mangold ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta). Annunciato nel 2016, il film doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!