Durante una recente intervista, Harrison Ford ha parlato del quinto film di Indiana Jones e dei temi esplorati in contrapposizione al capitolo precedente, Il regno del teschio di cristallo.

“Sei anni fa ho iniziato a pensare all’idea di provare a realizzarne un altro. Volevo che parlasse di età perché avrebbe chiuso la storia nel modo migliore” ha spiegato l’attore. “L’ultimo film è finito un po’ in sospeso, non è stato il finale o la chiusura in cui ho sempre sperato“.

Sul suo addio al personaggio ha poi aggiunto: “Non è una sensazione agrodolce, no. Per me è giunto il momento di crescere“.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

