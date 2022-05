Nel lungo articolo di Vanity Fair dedicato a Kathleen Kennedy e alla Lucasfilm si è parlato non solo di Star Wars, ma anche dell’altro, importantissimo franchise dello studio, ovvero

Le riprese del quinto episodio si sono concluse qualche mese fa e a inizio marzo il regista James Mangold spiegava di aver cominciato il montaggio di questo nuovo capitolo dell’epopea interpretata da Harrison Ford.

E proprio in riferimento alla possibilità di vedere una pellicola d’Indiana Jones non interpretata da Harrison Ford, Kathleen Kennedy ha spiegato che si tratta di una cosa sostanzialmente impossibile.

Dovrebbero esserci dei momenti in cui, lungo il tuo cammino, impari delle cose. Solo: a Star Wars Story potrebbe essere certamente stato uno di questi momenti. Un sacco di persone hanno parlato di come quel film sarebbe stato migliore come serie Tv. Ma anche come serie Tv sarebbe stata comunque senza Harrison Ford nei panni di Han Solo. Sarebbe stata la stessa cosa e, forse, avrei dovuto prenderne atto prima. Non faremmo mai un film di quel franchise senza Harrison Ford. Avendo appena finito le riprese del quinto, ti posso dire che non c’è stato un giorno in cui io, sul set, non abbia pensato “Sì, questo è davvero Indiana Jones”.