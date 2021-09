Se volete, potete aggiungere anche degli altri punti di domanda, virgolette, condizionali al titolo di questo articolo superché, allo stato attuale delle cose, si tratta solo di un’indiscrezione. Indiscrezione che arriva dal tabloid Daily Mail , solitamente abbastanza attendibile quando si tratta di rumour relativi al mondo dello spettacolo.

Come noto, la Lucasfilm sta lavorando a Indiana Jones 5, il nuovo film della popolare saga del popolare duo George Lucas – Steven Spielberg che però, questa volta, vedrà James Mangold (Walk the line, Logan – The Wolverine) alla regia. Nel cast della pellicola, insieme allo storico protagonista Harrison Ford, ci sarà anche Phoebe Waller-Bridge. Una presenza che, stando al tabloid, non sarebbe “accessoria”, ma funzionale a un passaggio del testimone.

Secondo alcuni insider, il boss della Lucasfilm Kathleen Kennedy sarebbe intenzionata a fare dei “grandi e importanti” cambiamenti alla saga, fra cui quello di avere una protagonista femminile. I portavoce della Kennedy non hanno commentato ufficialmente la questione che, peraltro, viene raccolta con un certo scetticismo anche da altri insider dell’industria. Il Daily Mail ha provato ad interpellare anche la Disney che si è unita al coro di no comment.

Nel cast del film Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge e Boyd Holbrook.

Steven Spielberg sarà coinvolto direttamente nella realizzazione di Indiana Jones 5 accanto a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel come produttore. Nel cast, al momento, sono confermati Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann e Phoebe Waller-Bridge. John Williams sarà impegnato nuovamente nella colonna sonora.

James Mangold (Logan – The Wolverine, Walk the line) ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta). Annunciato nel 2016, il film doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

