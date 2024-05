Inside Out 2, in uscita il 19 giugno, continua a seguire la vita di Riley, la bambina conosciuta nel primo film. Ora però Riley è un’adolescente e le sue emozioni si sono fatte più complesse: troviamo infatti anche Ansia, Noia, Invidia e Imbarazzo.

Intervistata da Empire Amy Poehler, che presta la voce a Gioia nella versione originale, ha raccontato cosa le piacerebbe vedere in eventuali ulteriori sequel.

Penso che dovrebbero realizzare dei film simili alla serie Seven Up! ogni paio d’anni nella vita di Riley. Una giovane adulta, una giovane madre e penso anche una persona di mezza età: tutti stanno vivendo emozioni molto diverse che si manifestano continuamente.

Poehler si riferisce a una serie di documentari cominciata nel 1964, in Inghilterra, in cui seguiamo la vita di 10 persone da quando hanno sette anni. I documentari sono 9 in tutto e sono stati realizzati ogni 7 anni, registrando quindi la crescita dei 10.

E voi cosa ne pensate? Sperate di vedere altri sequel di Inside Out? Fatecelo sapere in un commento!

Seguiteci anche su TikTok!

Classifiche consigliate