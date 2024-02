Nel corso di un’intervista con Indiewire, Matteo Garrone ha raccontato un aneddoto legato a Io capitano, il suo film che rappresenterà l’Italia nella categoria Miglior film internazionale.

Il regista ha lodato l’innocenza di Seydou Sarr e Moustapha Fall, che in occasione della stagione dei premi si sono ritrovati a incontrare delle grandissime star:

È buffo trovarsi in campagna per gli Oscar. Eravamo ai Golden Globes, Joaquin Phoenix aveva adorato il film e ha detto: “Hai interpretato Seydou in maniera fantastica“, ma lui non aveva idea di chi fosse. Sean Penn ci ha invitato a cena a casa sua a Malibu, ha detto cose bellissime sulla sua interpretazione, ma non sapeva neanche chi fosse Sean Penn. […] Steven Spielberg era a 10 metri da noi e non sapevano che fosse Spielberg. [Sarr e Fall] mantengono questa innocenza che ho apprezzato fin da subito. Non so come andrà la notte degli Oscar, vedremo, ma credo che se la caveranno come in altre situazioni, assistendo senza cambiare il loro modo di essere.