Io sono leggenda, diretto da Francis Lawrence e tratto dal romanzo di Richard Matheson del 1954, è uscito nel 2007. Il film di Lawrence ha avuto un finale cinematografico e un finale alternativo, entrambi che deviavano dal romanzo originale.

In un’apparizione al podcast Happy Sad and Confused il regista ha parlato proprio dei due finali, dicendosi non soddisfatto:

Preferisco il finale originale rispetto ai due che abbiamo, ma la verità è che ora lo farei come nel romanzo. Ma con tutto il denaro che avevamo speso, tutti erano nervosi all’idea di fare qualcosa di così nichilista. Guardandomi indietro penso che se tutti sono andati a vedere L’ultimo uomo della Terra e gli è piaciuto per quella ragione avrebbero amato comunque Io sono leggenda con il finale nichilista.

Se nel film infatti Neville (il protagonista) diventa leggenda perché si sacrifica per salvare gli umani, nel romanzo il finale è molto più oscuro. Neville viene infatti giustiziato dagli infetti che lo accusano di aver ucciso i loro simili. L’uomo diventa così una leggenda perché unico umano in un mondo ormai popolato da vampiri.

Un sequel del film è in programma, con Will Smith di nuovo nei panni del protagonista.

