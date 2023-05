In The Iron Claw, film targato A24 di prossima uscita, Jeremy Allen White interpreta Kerry Von Erich, wrestler realmente esistito. In un’intervista con Esquire, l’attore ha raccontato come ha ottenuto il fisico adeguato per vestire i panni del personaggio. Ecco le sue parole:

Mangiando in continuazione. Senza mai fermarmi. Al mattino mangiavo waffle e burro di mandorle. A metà giornata continuamente polpette di tacchino e avocado. È davvero disgustoso. Si cerca di consumare il più possibile e, ad essere onesti, non ci si sente bene. Mi allenavo anche per cercare di diventare così grosso: non è un modo di vivere.

Nel film, White recita accanto a Zac Efron, anch’egli notevolmente trasformatosi per vestire i panni del fratello, Kevin Von Erich. Ecco l’elogio del collega:

Zac è un maniaco. È così concentrato e preparato sull’allenamento, sulla dieta e su tutto il resto. In termini di trasformazione fisica, credo che ci abbia spiazzato tutti. Ha un aspetto davvero straordinario.

La pellicola è una storia biografica sulla famiglia Von Erich, che lasciò un profondo segno sul mondo del wrestling grazie ai fratelli Kevin, Kerry e David (Harris Dickinson). Vi ricordiamo che a breve ritroveremo White nella stagione 2 della serie The Bear, in arrivo il prossimo agosto su Disney+ (GUARDA IL TRAILER)

Cosa ne pensate delle parole di Jeremy Allen White su The Iron Claw? Lasciate un commento!

FONTE: Esquire

