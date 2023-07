Michael Uslan, noto produttore di pellicole quali Il Mistero dei templari, Joker e una lunga lista di pellicole e cartoni animati di Batman realizzati dalla Warner ha spiegato che, secondo lui, il successo di Iron Man e di tutto il Marvel Cinematic Universe si deve principalmente a quanto fatto da Tim Burton con la prima delle sue due pellicole dedicate al Crociato di Gotham (dove lui ha lavorato appunto come produttore).

Parlando con Traversing the Stars ha detto:

È stato Batman di Tim Burton a cambiare le carte in tavola. È stata di quel film l’idea geniale che non solo ha reso Batman un successo, ma ha spianato la strada all’Universo Cinematografico Marvel. Tim mi disse, “Michael, se vogliamo realizzare il primo film dark e serio su un supereroe dei fumetti, il film non può riguardare solo Batman”. Quel momento è stato il più apoplettico di tutta la mia esistenza. Poi mi spiegò anche “Questo film deve riguardare Bruce Wayne. Dobbiamo mostrare un Bruce Wayne così determinato, così ossessionato al punto di essere psicotico, tanto che gli spettatori in tutto il mondo, anche quelli che non hanno mai letto un fumetto, possano dire, ‘Oh sì, credo che questo sia un uomo che si vestirebbe da pipistrello, e uscirebbe a combattere un tipo che sembra il Joker'”. Il suo corollario era poi relativo al fatto che Gotham City doveva essere il terzo personaggio più importante. Letteralmente fin dalle prime scene. Dovevamo rendere credibile Gotham City per gli spettatori, per far poi credere loro anche in Batman e il Joker. Tim aveva ragione in tutto e per tutto. Guarda i film Marvel. Stan [Lee] lo ammise con me e sono sicuro che anche Kevin Feige sarebbe d’accordo: i film su Iron Man, li adoro, dovrebbero chiamarsi Tony Stark. I film su Spider-Man dovrebbero chiamarsi Peter Parker. Quindi è un’idea che ha funzionato e ha portato i fumetti in un mondo contemporaneo globale.