Bart Mixon ha diffuso in rete tramite Instagram un frame proveniente da un raro video da lui stesso girato nel dietro le quinte della miniserie in due parti di It con Tim Curry.

Nello “scatto” vediamo Curry nel reparto trucco mentre viene trasformato nell’ormai iconico Pennywise.

Potete vedere lo scatto qua sotto:

La sinossi della miniserie in due parti:

Derry, Maine, 1957. Un demone antropofago si risveglia e, sotto le mentite spoglie del clown Pennywise, uccide il piccolo Georgie. Un gruppo di ragazzini chiamati i “Perdenti” si coalizzano per sconfiggere il mostro. Quasi trent’anni dopo, a Derry ricominciano le morti sanguinarie e misteriose: i Perdenti sono costretti a tornare e combattere la loro battaglia finale contro Pennywise.

FONTE: Instagram