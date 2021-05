In una recente intervista con Collider ha parlato dei suoi prossimi progetti alla luce dell’accordo stretto da WarnerMedia e la sua Bad Robot nel 2019. Oltre a lavorare a un Justice League Dark per lo studio, il regista è infatti all’opera su un nuovo film di Superman.

Abrams ha innanzitutto fatto una riflessione su cosa significhi sobbarcarsi di un franchise, un aspetto di cui ha molta esperienza visto il suo operato con Star Wars e Star Trek:

Ha poi fatto una riflessione su Hollywood, precisando che preferirebbe lavorare a prodotti originali quando gli è stato chiesto se dirigerà un film DC tra quelli che sta producendo:

Hollywood è diventato un posto in cui sempre più spesso vedi gente che si ispira a qualcosa e dice: “Rifacciamo la stessa cosa”. Ho iniziato raccontando storie originali sia per la televisione che per il cinema e mi manca. Le cose a cui sto lavorando ora, da sceneggiatore, sono idee originali. Vorrei che i miei prossimi progetti da regista siano cose non preesistenti.