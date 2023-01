J.K. Simmons lavorerebbe ancora con Sam Raimi per Spider-Man 4

Lo Spider-Man 4 di Sam Raimi ormai non vedrà la luce del sole per via della sua cancellazione avvenuta molti anni fa. Tuttavia J.K. Simmons, che nell’Universo Cinematografici Marvel ha vestito i panni di J. Jonah Jameson, ha ammesso che gli piacerebbe molto lavorare nuovamente con Raimi, anche a uno Spider-Man 4.

Alla domanda relativa alla questione posta durante il podcast Inside of You with Michael Rosenbaum Simmons ha risposto:

Assolutamente. Farei qualsiasi cosa mi proponesse Sam Raimi. Quindi quasi tutto.

