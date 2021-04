si è sottoposto alla vaccinazione contro ile ha deciso di festeggiare la cosa con un esilarante video a tema Avengers realizzato, come sempre, con la complicità del direttore creativo di Jablinski Games , il canale di Jack Black dedicato al gaming.

Potete vederlo direttamente qua sotto!

Nel corso dei mesi di lockdown e pandemia, Jack Black ci ha regalato delle autentiche perle su Instagram. A fine dicembre era già apparso “nei panni” di Iron Man in un video con cui si apprestava ad aaccogliere il 2021 (potete vederlo qui).

Prima ancora Jack Black aveva voluto partecipare alla challenge che Elizabeth Banks (Pitch Perfect, Charlie’s Angels) aveva lanciato con sua particolare interpretazione di Elf on the Shelf, libro per bambini a tema natalizio scritto da Carol Aebersold e Chanda Bell e uscito nelle librerie nel 2005. Una challenge social diventata rapidamente virale, partita con un mini-Tom Hanks seduto sulla spalla di Elizabeth Banks appunto. Poi, a cascata, i social sono stati invasi dalle creazioni di star quali Mark Ruffalo, Kyle MacLachlan, Leslie Jordan, Gal Gadot, Jennifer Garner, Bryce Dallas Howard e Reese Witherspoon.

Jack Black ha decisamente “vinto” con un filmato dove sulla sua spalla, trovavano spazio tantissimi suo omonimi, da Jack Nicholson a Jack White, passando per il Jack di Leonardo DiCaprio in Titanic e Jack Skellington. Se ve lo siete persi, lo potete trovare in questo articolo.

Cosa ne pensate di questa nuova folle incursione social del protagonista di School of Rock membro, insieme a Kyle Gass, del duo musicale Tenacious D?

Potete dircelo, come al solito, nello spazio dei commenti in calce a questo articolo!

