Hulk contro Thanos in un concept scartato da Avengers: Endgame

Pubblicazione: 02 ottobre alle 11:00

In uscita questo mese The Art of Ryan Meinerding, una raccolta Marvel Studios di studi, concept, bozzetti e character design del noto artista che dal 2008 (con il primo Iron Man) responsabile del reparto di visual development della Casa delle Idee.

Grazie ad un’anteprima di ComicBook, possiamo dare un’occhiata a un paio di pagine, che ci mostrano qualche concept e previsualizzazione della scena dei portali in Avengers: Endgame (con un frame tutto dedicato alla Iron Family) e a quello che sembra il concept di una scena tagliata: il rematch di Hulk contro Thanos!

Avengers: Infinity War iniziava infatti con la brutale sconfitta del golia verde da parte del titano e, sebbene nel film le cose siano andate diversamente, in una versione preliminare di Endgame, Hulk avrebbe avuto la possibilità di riavere la sua rivincita e di battersela faccia a faccia con Thanos - di nuovo - questa volta con esito decisamente diverso.

The Art of Ryan Meinerding sarà disponibile per l'acquisto su amazon a partire dal 10 ottobre, mentre potete recuperare Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame su Disney+