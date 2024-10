I fratelli Russo svelano quando partiranno le riprese di Avengers: Doomsday e Secret Wars e se saranno girati in contemporanea

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 22 ottobre alle 09:53

Nel corso di un'intervista al New York Comic-Con, Anthony e Joe Russo hanno parlato brevemente dei loro due prossimi progetti, i film Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

I registi hanno svelato che le riprese partiranno in primavera, e che la sceneggiatura questa volta sarà firmata da Stephen McFeely, che lavorerà in solitaria rispetto alla tipica collaborazione con Christopher Markus.

Hanno inoltre confermato che intendono girare i due film in IMAX:

Assolutamente. La speranza è che questi siano due dei film più colossali del decennio, e meritano di essere visti nel formato IMAX. Sono tutte cose di cui stiamo discutendo.

Il duo ha poi spiegato che sebbene i due film non verranno girati in contemporanea, la pausa tra le riprese sarà decisamente breve, anche se inferiore a quella per Infinity War ed Endgame:

Joe Russo: "Sarà simile, ma faremo una pausa più lunga tra i due film. Quante ne abbiamo fatte l'ultima volta? Quattro settimane tra Infiinity War ed Edngame?" Anthony Russo: "Credo siano state un paio. Ma no, non sono due film separati come si girerebbero due progetti di queste proporzioni.

Avengers: Doomsday ha una data d'uscita fissata al 1 maggio 2026, Avengers: Secret Wars al 7 maggio 2027.