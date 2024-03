In un’intervista concessa a ComicBook per la promozione di Kung Fu Panda 4, Jack Black ha ammesso di non escludere l’arrivo di un nuovo album dei Tenacious D, la band formata da lui e da Kyle Gass.

Quando l’intervistatore chiede a Jack Black e Awkwafina, presente con lui durante la videointervista, cosa avremo modo di vedere prima fra un nuovo album dei Tenacious D o Shang-Chi 2, i due rispondono:

Awkwafina: Spero entrambi Jack Black: Posso sicuramente prevedere l’arrivo di un nuovo album dei Tenacious D in futuro, ma non so se accadrà prima di Shang-Chi 2.

