Sono in corso le indagini della polizia del New South Wales, in Australia, dopo che Jacob Elordi è rimasto coinvolto in un alterco e uno scontro fisico con un produttore radiofonico locale di nome Joshua Fox.

Secondo quanto riportano i media locali, l’attore sarebbe stato avvicinato da Fox con una videocamera nei pressi del Clovelly Hotel, vicino a Sydney. Lo stesso produttore ha poi raccontato durante il suo programma di avergli chiesto se poteva dargli un po’ dell’acqua della sua vasca da bagno per fare un regalo di compleanno alla conduttrice del programma The Kyle & Jackie O Show, un chiaro riferimento a un’iconica scena di Saltburn. A quel punto Elordi ha reagito infastidito e gli ha chiesto di spegnere la videocamera e cancellare le riprese: Fox si è rifiutato, spiegando “mi sento a disagio, al momento, e questa è l’unica prova”. A quel punto “Jacob ha perso il controllo e ha cercato di spingermi contro un muro, stringendo le mani attorno al mio collo”.

L’uomo trentaduenne non ha sostenuto alcuna ferita, ma ha sporto denuncia, e così la polizia sta ora svolgendo le indagini che ovviamente coinvolgono anche l’attore ventiseienne.

Nato a Brisbane, Elordi ha partecipato alla serie Euphoria e, più recentemente, al biopic Priscilla e a Saltburn. Prossimamente sarà protagonista del nuovo Frankenstein diretto da Guillermo del Toro e sarà nel cast di Oh, Canada di Paul Schrader.

Fonte: Deadline

