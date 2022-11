James Bond: Aaron Taylor-Johnson è uno dei frontrunner per la parte di 007?

Aaron Taylor-Johnson potrebbe – il condizionale è quantomai obbligatorio – essere il (o uno dei) frontrunner per ereditare il testimone di James Bond da parte di Daniel Craig.

La star di Kick-Ass e Animali notturni viene infatti indicata come papabile in un report pubblicato dal The Sun, noto tabloid inglese che, a dispetto della sua natura editoriale, proprio come il Daily Mail risulta talvolta attendibile in materia di aggiornamenti collegati al mondo dello spettacolo britannico.

Nell’articolo del The Sun, che va comunque preso cum grano salis, viene riportato che Aaron Taylor-Johnson “avrebbe colpito moltissimo la produttrice della saga di James Bond, Barbara Broccoli, durante la sua prova fatta ai Pinewood Studios”.

L’attore avrebbe effettuato lo screentest nel mese di settembre e sarebbe stato talmente convincente da finire in mezzo ai frontrunner per la parte.

Al netto dell’attendibilità o meno della cosa, vale la pena notare che Aaron Taylor-Johnson è nato il 13 giugno del 1990 e ha trentadue anni. Un’età che potrebbe essere adeguata per essere preso in considerazione come nuovo James Bond.

Il co-produttore di 007, Michael G. Wilson, ha avuto modo di motivare, qualche settimana fa, perché l’attore che interpreta la famosissima e iconica spia non deve essere troppo giovane:

In passato abbiamo provato a considerare persone più giovani. Ma cercare di immaginarlo così non funziona. Ricordate che Bond è già un veterano. Ha una certa esperienza. È una persona che ha affrontato le guerre, per così dire. Probabilmente ha fatto parte del SAS [Special Air Service, corpo speciale dell’esercito britannico] o a qualcosa del genere. Non è un ragazzino uscito dalle scuole superiori che puoi portare qui e far iniziare. Ecco perché funziona per un trentenne.

Ovviamente, ora come ora, ricordiamo che quanto riportato dal The Sun è del tutto provi di conferma.

FONTE: The Sun