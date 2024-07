In occasione di un’intervista con The Wrap nel 2014, l’autore di alcuni libri di James Bond, Jeffery Deaver, aveva svelato che se mai il suo libro Carte Blanche fosse mai stato portato sul grande schermo, avrebbe voluto Guy Pearce nel ruolo di 007.

“Non lo sapevo, no” ha ammesso Pearce in una recente intervista con CinemaBlend quando gli è stato chiesto se fosse al corrente delle parole di Deaver. Ha però svelato di aver discusso effettivamente in passato con i produttori della possibilità di interpretare il ruolo, ma non si è tradotto in nulla:

Ne abbiamo parlato un po’, ma niente di ufficiale, sapevo solo che si sarebbe aperta una possibilità e mi hanno chiesto se fossi interessato. La cosa buffa è che all’epoca ero aperto a qualunque tipo di ruolo, ma non si è trattato di niente di serio. Si è trattato solo di un’idea, di una possibilità. Senza alcuna sostanza.

Cosa ne pensate? Avreste voluto vedere Guy Pearce come 007? Fatecelo sapere in un commento!

