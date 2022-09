James Bond: Jamie Campbell Bower vuole interpretare un cattivo nel film di 007

Durante il podcast di Happy, Sad, Confused, Jamie Campbell Bower ha parlato di un ruolo che vorrebbe tanto interpretare dopo esser stato acclamato come Vecna in Stranger Things.

L’attore vorrebbe infatti interpretare una delle nemesi di 007, ecco un estratto dall’intervista:

Visto che sei così bravo a interpretare i cattivoni, come mai non hai interpretato un ufficiale dell’Impero in Star Wars? Domnhall Gleason ti ha praticamente soffiato il ruolo, e lo dico con tanto amore per lui.

Anche io amo Domnhall! Ma voglio essere onesto, Josh, punto a James Bond. Non a interpretare James Bond, ma a un cattivo in Bond.

Ricordo che prima che Rami [Malek] facesse il film, dicevo: “Sarò la prima persona sotto i 30 anni a interpretare un cattivo in 007” e poi è arrivato Rami ed è stato una bomba. Volevo farlo io!