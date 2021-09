Considerato cheha partecipato a dei film di James Bond decisamente redditizi e generalmente apprezzati da critica e pubblico ( con l’eccezione di Quantum of solace e la sua sindrome da secondo album ), fa quasi sorridere il ripensare alle polemiche sorte a mezzo stampa all’indomani della notizia che sarebbe stato lui a ereditare il testimone diin Casino Royale. L’acclamato film di James Bond uscito nel 2006 – 150 milioni di dollari di budget e 616 d’incasso worldwide – vedeva dietro alla macchina da presa Martin Campbell, già regista della prima volta di Pierce Brosnan come 007 con GoldenEye nel 1995.

In un pezzo pubblicato su Entertainment Weekly, la direttrice del casting di ben dieci film della saga, Debbie McWilliams, ha ricordato proprio le poco lungimiranti polemiche del tempo:

Devo dire che era stato tutto incredibilmente negativo. La stampa aveva reagito malissimo e mi dispiaceva molto per lui, ma in modo davvero buffo credo che sia stato un ulteriore incentivo per lui a fare del suo meglio per dimostrare che avevano tutti torto. Durante tutta la lavorazione del film scappavano fuori robe su come lui non fosse in grado di camminare e parlare, di correre, di guidare una macchina in modo appropriato, tutte gigantesche falsità. Ha continuato a lavorare a testa bassa, poi alla fine ecco che esce il film e tutti che cominciano a dire “Oh beh, dopotutto mi piace!”.