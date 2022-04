Non sappiamo ancora chi sarà a vestire i panni dinei prossimi film del franchise di 007. Tuttavia, regista di Una famiglia vincente – King Richard, ha un desiderio sul futuro di Bond.

Parlando con l’Hollywood Reporter lo stesso Green ha rivelato che gli piacerebbe molto dirigere un film di Bond, tirando in ballo anche un ipotetico coinvolgimento di Idris Elba nei panni di 007:

Sì, se incontrassi qualcuno simile a me sarei decisamente aperto all’idea. Voglio andare in quella direzione ed essere in grado di aggiungere valore ad un nuovo Bond. Sono cresciuto guardando pop corn movie, quindi se potessi dare il mio contributo sarebbe fantastico. Vediamo se Idris [Elba] vuole farlo.