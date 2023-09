A metà degli anni ’80 Sam Neill aveva sostenuto un provino per diventare il nuovo James Bond dopo Roger Moore, un’esperienza che, ricordandola l’anno scorso, ha definito come “mortificante” (qui le sue parole). Mentre ora continuano i rumor sul successore di Daniel Craig nei panni della celebre spia, all’attore di Jurassic Park è stato chiesto quali colleghi vedrebbe bene nella parte. Rispetto a quelli che solitamente circolano, i nomi che propone sono due decisamente fuori dai radar: Jack Lowden (Dunkirk, Slow Horses) e Rob Collins (Tyler Rake). Ecco quanto dichiarato a The Telegraph:

Posso solo dire che sono molto contento di non essere un ex Bond, ma ho un paio di consigli. [Rob Collins] è un attore locale, estremamente bello e davvero bravo. Sconvolgerebbe un po’ le cose.

FONTE: The Telegraph

