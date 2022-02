, a dispetto della sua giovane età, è già collegato a ruoli decisamente iconici come quelli di Spider-Man e Nathan Drake, ma, nella sua lista dei desideri di “bravo inglese” c’è, chiaramente, anche

L’attore non ne ha mai fatto mistero. L’anno scorso, durante la promozione stampa di Cherry, il film dei fratelli Russo disponibile in esclusiva su Apple TV+, spiegava:

Ho due parti che interpreterò nei prossimi due anni per cui sono davvero emozionato, e di cui non posso dire nulla. Ma, di recente, ho pensato che, in qualità di giovane britannico che ama la settima arte, amerei interpretare James Bond. Ecco, l’ho detto. Poi sto anche molto bene con un completo addosso.

Poi, qualche settimana fa, ha raccontato, durante gli impegni stampa per Uncharted (LEGGI LA RECENSIONE) di aver effettivamente proposto a Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, i produttori del franchise di James Bond, una sorta di “origin story” della celeberrima spia. Che, però, non ha trovato terreno fertile.

Ospite un paio di giorni fa allo show di Seth Meyers, Tom Holland è entrato un po’ più nel dettaglio della questione James Bond. L’attore ha spiegato:

Non è andata proprio come avevo previsto. Di base, sono un grandissimo fan di James Bond. Ho adorato i film di Daniel Craig. E ho pensato: se devono andare avanti con il franchise, sarebbe davvero emozionante scoprire come James Bond diventa James Bond. E per questo ho proposto l’idea per questo film che, forse, era un po’ stupida. Fondamentalmente non avresti detto fino alla fine che si trattava di un film di Bond, ma, dal punto di vista del marketing, sarebbe stato un incubo. Della serie che proprio non aveva senso.