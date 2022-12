James Cameron spera che Avatar 2 sensibilizzi sull’ambiente: “Non serve andare su Alfa Centauri per vedere un oceano”

Tredici anni fa, con Avatar, James Cameron riuscì a far commuovere il mondo per la morte di un albero. Quest’anno, con Avatar 2, il regista spera di suscitare gli stessi sentimenti nei confronti degli oceani, sensibilizzando il pubblico verso la conservazione e il rispetto di una delle risorse più importanti e in pericolo del nostro pianeta.

Intervistato da Screen Rant, il regista ha spiegato perché a suo avviso è così importante preservare i mari, e perché spera che il suo film faccia riflettere il pubblico sulla loro importanza:

Amo gli oceani sin da bambino. Ho iniziato a fare immersioni a sedici anni, ho passato migliaia di ore sott’acqua, ovunque. Ho visto come sono peggiorate le barriere coralline, ho visto quanto l’oceano stia soffrendo e si stia degradando a causa della nostra presenza.

Siamo arrivati a otto miliardi di persone. Quando sono nato eravamo tre miliardi. Ora siamo otto miliardi. Dobbiamo cambiare il modo in cui operiamo. Non c’è motivo per cui non si possa avere splendide, meravigliose, ricche vite come esseri umani: bisogna semplicemente fare le cose diversamente. Penso che la salvaguardia degli oceani sia qualcosa che dobbiamo condividere tutti. Ognuno, ovunque, deve condividere questa salvaguardia. Anche se si vive in mezzo a un continente, i rivoli che fuoriescono dalle vostre coltivazioni che producono il cibo che mangiate finiscono nell’oceano. Ogni volta che mangiate un pesce, ha una conseguenza sull’oceano. È tutto collegato.

Forse un film come questo potrà far sentire il pubblico connesso all’oceano, e forse questo suscità delle riflessioni. Non dico mandate 10 dollari a Greenpeace, parlo di come possiamo lavorare tutti insieme per preservare questa splendida, meravigliosa, bellissima cosa che abbiamo qui sul pianeta terra. Non serve andare su Alfa Centauri per vedere un oceano.