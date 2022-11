James Cameron pronto anche a pensare ad Avatar 6 e 7: “A quel punto avrò 89 anni…”

Qualche mese fa James Cameron ha svelato che può essere che non sia lui a girare Avatar 4 e 5. Da tempo sappiamo che il destino di questi due film, già scritti e pronti per essere girati, è appeso agli incassi di Avatar: la via dell’acqua, e che il regista ritiene che l’unico obiettivo per determinare il successo di quest’ultimo sia intorno ai due miliardi di dollari (è costato più di 350 milioni di dollari).

Detto questo, se anche Avatar 2 si rivelasse un clamoroso flop, Cameron è certo che il terzo film uscirà comunque al cinema. Il motivo è semplice, come spiega lui stesso in un’intervista sull’Hollywood Reporter, e cioè che il film è già stato girato, con un investimento di circa 100 milioni di dollari già spesi:

Probabilmente finiremo il terzo film qualsiasi cosa accada, perché l’abbiamo già girato. Dovremmo veramente floppare alla grande per rinunciare a fare un investimento aggiuntivo [per la post-produzione]. Dovremmo veramente aver lasciato un cratere fumante per terra. Ora, in realtà spero che si possa arrivare a raccontare l’intera storia, perché cinque è meglio di quattro, quattro è meglio di tre e tre è meglio di uno.

Ma Cameron ha dei piani anche per Avatar 6 e 7, se il mondo ne sentisse l’esigenza:

A quel punto avrò 89 anni. Ovviamente, non sarò in grado di fare film di Avatar all’infinito, anche solo per la quantità di energia necessaria. Dovrei addestrare qualcuno per fare tutto questo, perché non mi interessa quanto tu sia intelligente come regista: non sarai mai preparato a fare qualcosa del genere.

Nell’intervista, il regista sessantottenne ipotizza di essere in grado di realizzare ancora cinque o sei film nella sua carriera, tre dei quali saranno probabilmente film di Avatar.

Se c’è una cosa che James Cameron non pensa sia pensabile, è una serie tv streaming di Avatar, almeno per ora:

Il problema con questi personaggi in CGI è che sono costosissimi e richiedono moltissimo lavoro, non sono adatti alla televisione. Ora, tornate tra dieci anni, quando auspicabilmente potremo inserire il deep machine learning nella nostra pipeline di produzione. A quel punto potremmo riuscire a stare nei tempi della produzione televisiva. Ma non mi interessa ora.

