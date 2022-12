James Cameron svela quali sono i suoi film 3D preferiti

Durante un’intervista con Cinemablend, James Cameron è tornato a parlare del 3D visto che Avatar: La via dell’acqua uscirà anche in questo formato (domani al Cinema Arcadia di Melzo lo vedremo così).

Quando al regista è stato fatto notare dal giornalista del sito che l’ultimo film ad avere un 3D meritevole fosse proprio Avatar nel 2009, Cameron ha ribattuto:

Non sono del tutto d’accordo. Vita di Pi, il film di Ang (Lee), Hugo di Martin Scorsese e perfino Prometheus di Ridley Scott avevano dei registi in gran forma che da autori hanno lavorato in 3D.

Questi sono film meritevoli. Sono i film fatti e convertiti con lo stampino a non esserlo, quelli realizzati da registi a cui non importava o con compagnie che non hanno permesso di girare in nativo. Sono stati quei film a ledere al 3D.