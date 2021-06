ha fatto il suo debutto su Masterclass, e nel suo corso di regia in quindici video (per un totale di 3 ore e 20) non solo spiega tutti i segreti della realizzazione di un film, ma svela anche curiosità sulla realizzazione dei suoi film. Uno di essi è Avatar: nella sezione dedicata a “creare il perfetto set piece “, Cameron confessa che la Fox voleva tagliare una delle scene più indimenticabili del suo blockbuster.

Si tratta del volo sulla Banshee di montagna, una lunga e spettacolare sequenza tra le montagne di Pandora nella quale Jake Sully (Sam Worthington) impara a cavalcare i draghi e che secondo lo studio non aveva alcuna utilità nella storia principale.

Spiega Cameron:

Ci sono tantissime regole e consigli sui motivi per cui si decide di tenere qualcosa in un film, e sul fatto che ogni cosa deve avere uno scopo. Ma il punto è che non è così. A volte si tratta semplicemente di ciò che vorreste vedere voi registi nei vostri film. A volte, l’unico modo perché voi possiate vedere queste cose è semplicemente… mostrarle voi stessi.

Nella masterclass, Cameron afferma che l’incredibile sequenza di volo era effettivamente lunga, e che qualcuno da parte dello studio insisté perché venisse tagliata, non aggiungendo nulla alla trama. Ma Cameron rispose che… non gli interessava, e che voleva semplicemente vedere quella scena nel suo film, perché era importante che il pubblico sperimentasse il volo di una Banshee di montagna:

Se vuoi vederlo tu, allora significa che tante altre persone vogliono vederlo. E vogliono vederlo a prescindere dallo scopo che ha quella scena. Lo scopo è essere presenti, esistere all’interno di quel mondo.

Slashfilm ha compilato un lungo elenco dei punti principali della masterclass di Cameron. Il regista e sceneggiatore parla, per esempio, anche dell’importanza di creare personaggi memorabili:

Il trucco è dare a una persona memorabile un problema insormontabile. […] Lo scopo di un racconto è vivere fuori da se stessi, ma deve esserci sempre un collegamento con noi stessi.

Vi ricordiamo che Avatar 2 uscirà a dicembre 2022. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.