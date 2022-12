James Gunn contro i troll che protestano per le decisioni sui film DC

Con un messaggio pubblicato sui social James Gunn ha deciso di mettere in chiaro che le polemiche sui recenti annunci legati a Wonder Woman 3 e sull’addio di Harry Cavill a Superman non condizioneranno le decisioni che lui e Peter Safran stanno prendendo per il futuro dell’universo DC.

I due capi dei DC Studios si apprestano a finalizzare i loro piani per il franchise. Gunn è molto comunicativo con i propri fan sui propri social, e questo lo espone ovviamente anche a tante critiche. Ecco quindi che nel suo messaggio ha voluto puntualizzare di non essere disposto a prestare attenzione a chi lo insulterà, minaccerà o riempirà di critiche:

Una delle cose di cui io e Peter eravamo consapevoli quando abbiamo accettato di lavorare come capi dei DC Studios era che una certa minoranza di persone online sarebbe stata, diciamo così, bellicosa e maleducata.

Le nostre scelte per il DCU sono basate su ciò che crediamo sia la cosa migliore per la storia e per i personaggi DC che sono in circolazione da 85 anni. Forse queste scelte sono fantastiche, forse non lo sono, ma sono fatte con cuori sinceri, integrità e sempre con la storia in mente. Nessuno ama essere molestato o insultato – ma, in tutta franchezza, abbiamo passato di peggio. Le proteste irrispettose non avranno mai e poi mai un impatto sulle nostre azioni.

Eravamo consapevoli che ci sarebbe stato un periodo di turbolenza quando abbiamo accettato l’incarico, e sapevamo che a volte avremmo dovuto prendere delle decisioni difficili o fare delle scelte non proprio ovvie, specialmente alla luce della natura frammentata di ciò che è stato fatto in passato. Ma questo significa poco per noi, in confronto con il nostro lavoro come artisti e custodi, che contribuiscono a creare un futuro esteso e straordinario per la DC.